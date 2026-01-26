أجرى موسى قولاقلي قايا، نائب وزير الخارجية التركي، الأحد، مباحثات مع مسئولين قطريين، والتقى وفدا من حركة حماس، على هامش زيارة قام بها إلى العاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب ما نشرته وزارة الخارجية التركية عبر منصة "إكس"، التقى كولاكلي كايا، بكل من محمد بن عبدالعزيز الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، وسلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشئون الخارجية في الوزارة.

وذكرت الوزارة أن قولاقلي قايا، بحث مع الخليفي، القضايا الإقليمية الراهنة.

ووفقا بيان للخارجية القطرية، استعرض قولاقلي قايا، مع المريخي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وفي وقت لاحق، عقد قولاقلي قايا، لقاء مع محمد إسماعيل درويش، رئيس مجلس شورى حركة حماس.

وجرى خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول الوضع الراهن في قطاع غزة والجهود الدولية الرامية إلى حل القضية الفلسطينية، وفقا تدوينة للخارجية التركية عبر منصة "إكس".