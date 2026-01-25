 سفير كوبا لدى كولومبيا: سندافع عن سيادتنا كما ناضل الفلسطينيون ولن نخضع لواشنطن - بوابة الشروق
الأحد 25 يناير 2026 9:15 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

سفير كوبا لدى كولومبيا: سندافع عن سيادتنا كما ناضل الفلسطينيون ولن نخضع لواشنطن

وكالات
نشر في: الأحد 25 يناير 2026 - 8:35 ص | آخر تحديث: الأحد 25 يناير 2026 - 8:35 ص

أكد السفير الكوبي لدى كولومبيا كارلوس بيدرا، أن هافانا ستدافع عن سيادتها بنفس الروح التي دافع بها الفلسطينيون عن حقوقهم، مهاجما السياسات الأمريكية في المنطقة.

وقال السفير في حديث لقناة "الجزيرة": "كما دافع الفلسطينيون عن سيادتهم كوبا ستدافع أيضا عن سيادتها"، مشددا على أن "واشنطن تمارس قرصنة دولية في البحر الكاريبي".

وأكد بيدرا أن "واشنطن تمنع وصول النفط إلى كوبا وتحاول فرض حصار بحري عليها"، وشدد على أن "كوبا تتعرض لتهديدات من واشنطن أقسى مما تعرضت له طيلة 67 عاما، ولكن بلادنا لن تخضع للضغوط الأمريكية حتى لو لم تصلها قطرة نفط واحدة".

ويوم الجمعة، أفادت صحيفة "بوليتيكو"، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تزن تكتيكات جديدة للدفع نحو تغيير النظام في كوبا، بما في ذلك فرض حصار كامل على وارداتها النفطية.

وأشارت الصحيفة إلى أن "منع شحنات النفط الخام سيكون خطوة إلى الأمام من بيان ترامب الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة ستوقف واردات كوبا من النفط من فنزويلا، التي كانت موردها الرئيسي للنفط الخام".

 
وعقب العملية العسكرية في فنزويلا، وجه ترامب تهديدات ضد كوبا، بمنع هافانا من الحصول على النفط من فنزويلا كتعويض عن الخدمات الأمنية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك