 مودي يصف الولايات المتحدة بشريك استراتيجي عالمي - بوابة الشروق
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مودي يصف الولايات المتحدة بشريك استراتيجي عالمي

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 2:00 م | آخر تحديث : الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 2:00 م

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن الولايات المتحدة والهند وسعا علاقاتهما إلى "شراكة استراتيجية عالمية شاملة".

وقال مودي اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيودلهي: "العلاقة بين الهند والولايات المتحدة من أهم العلاقات في القرن الحادي والعشرين".

ومن جانبه، تعهد ترامب بأن تكون الولايات المتحدة أهم شريك عسكري للهند.

وذكر ترامب أن الهند ستشتري من الولايات المتحدة بضائع تسليح بقيمة ثلاثة مليارات دولار، من بينها مروحيات أباتشي وإم إتش 60 وروميو.

وتحدث ترامب ومودي عن مكافحة الإرهاب والتعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والوضع الأمني في أفغانستان وباكستان ومناطق آسيوية أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تسعى عبر تعزيز التعاون مع الهند إلى الحد من النفوذ المتنامي للصين.


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