يصل الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إلى الرياض غدا الأربعاء، في زيارة إلى للسعودية تدوم يومين.

وقال مصدر سعودي، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن الرئيس تبون سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بعد غد الخميس في العاصمة الرياض لبحث تطورات الاوضاع في المنطقة إضافة الى تعزيز التعاون بين البلدين".

وحسب المصدر: "من المقرر أن يلتقي الرئيس تبون مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان لإجراء مباحثات تتناول التطورات الإقليمية خاصة الأزمة الليبية، وسعى البلدين لإيجاد حل سلمى للصراع، وتوافق البلدين على رفض التدخلات الأجنبية العسكرية في الأراضي الليبية".

وتعد هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها الرئيس الجزائري إلى السعودية بعد توليه المسؤولية في البلاد خلفا للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة .

وتأتى زيارة الرئيس الجزائري إلى السعودية بعد أيام من قيام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بزيارة الى الجزائر.