رئيس وزراء الهند: شراكتنا مع الولايات المتحدة هي العلاقة الأهم في القرن الـ21

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، أن الشراكة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية تعد العلاقة الأكثر أهمية في القرن الـ21، معربا عن تقديره وشكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعمله على رفع هذه العلاقة إلى مستوى عالمي.

وجدد مودي -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية- تأكيده على أهمية وعمق العلاقات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في أعقاب إجرائه محادثات مع ترامب في نيودلهي.

ووصف مودي المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأمريكي بـ"البناءة"، حيث تبادل المسئولان وجهات النظر حول كل ما يتعلق بالشراكة بين البلدين في مجالات عدة أبرزها الدفاع والأمن والطاقة والتكونولوجيا والتجارة.

وأكد رئيس الوزراء الهندي أن تعزيز التعاون العسكري والأمني بين بلاده والولايات المتحدة يعد من أولويات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مشددا على أن هذا التعاون سيعزز من قدرات بلاده العسكرية.

وأشار مودي إلى الروابط بين الشعبين الهندي والأمريكي والقائمة على القيم الديمقراطية المشتركة، موضحا أن لقاءه بترامب خلال زيارته الحالية للهند يعد الخامس خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأعرب مودي عن ترحيبه بترامب حيث وصف زيارته للهند واصطحابه لأفراد أسرته بـ"التاريخية" والتي قام خلالها بتفقد العديد من المناطق أبزرها مشاركته في تجمع "ناماستي ترامب" الذي أقيم في ستاد "موتيرا" الضخم.