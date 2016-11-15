محكمة ألمانية تؤيد حظر تجمع لمعارضين لتدابير مكافحة كورونا

أيدت المحكمة الإدارية في مدينة فايمار الألمانية، حظر تجمع مزمع لمعارضين للتدابير الحكومية لمكافحة وباء كورونا في مدينة إرفورت عاصمة ولاية تورينجن.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها اليوم الخميس، أن قرار سلطات مدينة إرفورت بمنع التجمع الذي تم الإخطار عن تنظيمه بعد غد السبت بمشاركة نحو 10000 شخص، مبرر وذلك بالنظر إلى وضع عدوى كورونا الراهن.

ورفضت المحكمة طلبا مستعجلا لإلغاء قرار الحظر، وقالت إن من الممكن حظر تجمع في حال تسبب هذا التجمع في تعريض الأمن أو النظام العام للخطر، مشيرة إلى أن حماية حياة وصحة الفرد تعد من ضمن الأمن العام.

تجدر الإشارة إلى أن تورينجن تعد حاليا هي الولاية الأكثر تضررا من جائحة كورونا في ألمانيا، إذ يبلغ معدل الإصابة الأسبوعي لكل مئة ألف نسمة في هذه الولاية 119 حالة، بينما يبلغ المعدل المتوسط 62 حالة على مستوى ألمانيا.