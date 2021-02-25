الصين تنفي طلب إجراء فحوصات مسحة شرجية لكورونا من دبلوماسيين أمريكيين

نفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن تكون قد طلبت من دبلوماسيين أمريكيين أخذ مسحات شرجية لكوفيد-19 بعد تقارير إعلامية أفادت بأن بعض الدبلوماسيين الأمريكيين اشتكوا من الإجراء.

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية، عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، قوله إن الاختبار أجرى عن طريق الخطأ، وإن الصين قالت إنها ستتوقف عن استخدام المسحات في اختبار الدبلوماسيين الأمريكيين، وفقا لوكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، في إفادة صحفية يومية، اليوم الخميس: "على حد علمي.. لم تطلب الصين من الموظفين الدبلوماسيين الأمريكيين المتمركزين في الصين إجراء فحوصات مسحة الشرج".