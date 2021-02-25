 الهند: قواعد جديدة لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي والبث التدفقي والمحتوى الرقمي - بوابة الشروق
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الهند: قواعد جديدة لتنظيم مواقع التواصل الاجتماعي والبث التدفقي والمحتوى الرقمي

الهند - ارشيفية
الهند - ارشيفية
نيودلهي - د ب أ
نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 6:23 م | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 6:23 م
أعلن الوزيران الهنديان رافي شانكار براساد وبراكاش جافاديكار، أن الحكومة صاغت قواعد جديدة قالت إنها ترمي إلى تمكين المستخدمين العاديين لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرهم من الوسطاء.  

ويجب على مشغلي مواقع التواصل الاجتماعي أن يكون لديهم آلية قوية للتعامل مع الشكاوي، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويجب على الجهات المشغلة أن يكون لديها مسؤول للإشراف على الالتزام بالقواعد المعمول بها ويجب على مواقع التواصل الاجتماعي الكبيرة أن يكون لديها مسؤولان للاتصال والشكاوي على أن يكونا مقيمين في الهند.

ويجب على الشركات أن تقدم للحكومة تقرير امتثال شهريا.

ويجب على شركات المحتوى التدفقي المباشر أن يكون لديها كيان تنظيمي ويجب أن يكون لديها تصنيفات ذاتية للمحتوى بناء على الفئة العمرية.

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