إحالة عامل لمستشفى الأمراض العقلية والنفسية لاتهامه بقتل طفلة في الإسكندرية

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت محمد علي عامر، اليوم الخميس، إحالة "م.ر.ا"، 40 عامًا، عامل، إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، لاتهامه بقتل "ف.م.ع"، 15 عامًا، وذلك في القضية رقم 15478 لسنة 2020 جنايات أول الرمل.



تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد تلقي بلاغًا حول قيام المتهم بقتل المجني عليها، داخل محل سكنها، الكائن في نطاق دائرة القسم.



كشفت التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، قيام المتهم بعقد النيه على سرقة إحدى الشقق ليلًا، وتوجه إلى محل الواقعة بعد علمه بتواجد المجني عليها بمفردها وبحوزته سلاح أبيض "سكين" وحال تسلله إلى الشقة شاهدها فقام بخنقها بحبل، ثم ذبحها بسكين، وتركها غارقة في دمائها، وقام بسرقة بوتجاز من المطبخ، وكان في انتظاره شخص بمركبة "توكتوك" واستولى على البوتجاز ولاذا بالفرار.



وتبين من التحقيقات، وتفريغ كاميرات المراقبة، تم تحديد المتهم، وبتقنين الإجراءات، وإلقاء القبض عليه، أقر في التحقيقات لأنه مر بضائقه مالية، فقرر سرقة الشقة، وقتل المجني عليها حتى لا ينكشف أمره.



وبعرض الواقعة على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات إلى أن تم إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المُقدم وإعادة محاكمته بعد عرضه على مستشفى الطب النفسي لإفادتها بالتقرير الطبي الخاص بحالته.