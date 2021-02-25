بلجيكا تسجل 3113 إصابة جديدة و32 وفاة بسبب كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت بلجيكا 3 آلاف و113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو" حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الخميس - أنه تم تسجيل 178 حالة دخول جديدة خلال 24 ساعة ويوجد 1748 حالة حاليا بالمستشفيات ونقل 300 مريض إلى العناية المركزة.. مشيرا إلى وفاة 32 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا، تم إدخال 760 ألفا و809 أشخاص إلى المستشفى بسبب كوفيد -19 وتوفي 21 ألفا و988 شخصا.

يذكر أن أكثر من 428 ألفا و700 شخص -65ر4% من الشعب- تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 280 ألفا و839 شخصا على الجرعة الثانية للقاح.