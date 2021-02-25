تعقد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشر ظهر الأحد المقبل بمسرح الاوبرا الصغير للإعلان عن تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير، والتى تم استحداثها مؤخرًا بهدف النهوض بالفنون والآداب.

وتمنح الجائزة سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً، ولم يتجاوز عمره 18 عامًا، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وقيادات وزارة الثقافة، ويغطي مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية، والمحطات التليفزيونية الأرضية، والفضائيات العربية والأجنبية، ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية.

وكان مجلس النواب قد وافق على استحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، بناء على المشروع الذى تقدمت به وزارة الثقافة إلى مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لخلق بيئة محفزة على الابتكار، ودعمها للنابغين الصغار وتشجيعهم على الإبداع ورعاية إنتاجهم في مجالات الثقافة والفنون.