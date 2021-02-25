 برعاية انتصار السيسي.. وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير - بوابة الشروق
الخميس 25 فبراير 2021 11:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد السماح بعدم حضور الطلاب في المدارس.. كولي أمر:
النتـائـج تصويت

برعاية انتصار السيسي.. وزيرة الثقافة تعلن تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير


نشر في: الخميس 25 فبراير 2021 - 11:12 ص | آخر تحديث: الخميس 25 فبراير 2021 - 11:12 ص

تعقد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية، مؤتمرًا صحفيًا في الثانية عشر ظهر الأحد المقبل بمسرح الاوبرا الصغير للإعلان عن تفاصيل انطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير، والتى تم استحداثها مؤخرًا بهدف النهوض بالفنون والآداب.

وتمنح الجائزة سنوياً لمن يقدم منتجاً فكرياً أو مادياً مبتكراً، ولم يتجاوز عمره 18 عامًا، وذلك بحضور الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وقيادات وزارة الثقافة، ويغطي مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية، والمحطات التليفزيونية الأرضية، والفضائيات العربية والأجنبية، ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية.

وكان مجلس النواب قد وافق على استحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، بناء على المشروع الذى تقدمت به وزارة الثقافة إلى مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لخلق بيئة محفزة على الابتكار، ودعمها للنابغين الصغار وتشجيعهم على الإبداع ورعاية إنتاجهم في مجالات الثقافة والفنون.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك