بدء تشغيل مشروع كبير لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بأمريكا في أكتوبر القادم

تشير تقديرات إلى أن مشروع شركة "فينشر جلوبال إل.إن.جي" لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة سيبدأ الإنتاج في أكتوبر القادم، وهو ما يشير إلى أن المشروع يمضي وفقا للجدول الزمني المقرر له.

وعرضت الشركة مالكة المشروع 12 شحنة غاز طبيعي مسال للتصدير خلال الفترة من أكتوبر 2021 حتى ديسمبر 2022 من مصنعها الجديد في كالكاسيو باس بولاية لوزيانا الأمريكية، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن متعاملين في سوق الغاز الطبيعي المسال.

وأشارت بلومبرج إلى أنه إذا تم توقيع وتنفيذ هذه العقود فستكون أول شحنات فورية تباع من إنتاج محطة كالكاسيو لإسالة الغاز الطبيعي والمقرر دخولها مرحلة الإنتاج التجاري في عام2022.

ويأتي دخول إنتاج شركة فينشر جلوبال الجديد السوق في الوقت الذي يكافح فيه منتجو الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لتوقيع عقود بيع طويلة الأجل في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وذكرت بلومبرج أن منتجي الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة يواجهون حاليا منافسة قوية من جانب قطر، التي تقدم مزايا سعرية جذابة في إطار سعيها إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بنسبة 50% خلال عشر سنوات.