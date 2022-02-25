أعلن الاتحاد المغربي، برئاسة فوزي لقجع، في بيان رسمي، منذ قليل، عن حضور الجماهير في مباريات الأندية المغربية ببطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، وذلك بعد موافقة الاتحاد الإفريقية "كاف".

ويلتقي الزمالك مع الوداد المغربي، في التاسعة من مساء السبت المقبل، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بينما يواجه الرجاء نظيره حوريا الغيني غدا في البطولة ذاتها، على أن يصطدم نهضة بركان بـ سيمبا التنزاني، الأحد المقبل في الكونفدرالية.

وجاء بيان الاتحاد المغربي، على النحو التالي:

بعد الاتصالات المكثفة من قبل فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تم السماح لحضور جماهير الأندية المغربية المشاركة في المنافسات الإفريقية، ويتعلق الأمر بمباريات الرجاء والوداد في دوري الأبطال الإفريقية ونهضة بركان في كأس الاتحاد الإفريقي.