ألمانيا تأسف لعرقلة الصين بيان إدانة الصراع الروسي الأوكراني

انتقد وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، عرقلة الصين بيان تم صياغته خلال اجتماع دول مجموعة العشرين لإدانة الصراع الروسي الأوكراني، واصفًا الأمر بـ"المؤسف".

وقال ليندنر - للصحفيين عقب انتهاء اجتماع موجوعة العشرين بمدينة بنجالور الهندية حسبما نقلت قناة "دويتشة فيليه" الألمانية، اليوم السبت - "كان مهما بالنسبة لي التزام جميع الآخرين بموقف واضح من القانون الدولي، وتعددية الأطراف وإنهاء الحرب".

ولفتت القناة إلى أن وزراء مالية دول مجموعة العشرين قد اختتموا اجتماعهم في الهند دون التوصل إلى اتفاق جماعي بشأن إدانة الحرب الروسية الأوكرانية، وهي الإدانة التي وقع عليها جميع الدول الأعضاء في المجموعة، ما عدا الصين وروسيا نفسها.

كما أفاد تقرير موجز لرئيس الاجتماع بأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التعبير عن الحرب في أوكرانيا، كما لخصت الوثيقة ببساطة يومين من المحادثات دون أي قرارات؛ نظرا للانقسامات.

وكانت المحادثات قد بدأت في المدينة الهندية بنجالور، أمس الجمعة، في الذكرى الأولى للحرب الروسية الأوكرانية.