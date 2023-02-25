أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تحييد أكثر من 450 عسكريا أوكرانيا على جبهات القتال، مشيرة إلى تدمير أكثر من 130 موقعا قيادة وتمركز لقوات كييف ومعداتها وإسقاط 3 مقاتلات أوكرانية بخيرسون ودونيتسك وإسقاط 8 مسيرات في مناطق متفرقة.



وأكدت الوزارة - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - تدمير 3 مستودعات للذخيرة ومحطة رادار مضادة للبطاريات، بالإضافة إلى راجمة صواريخ جراد و8 مدافع هاوتزر بينها أمريكيان وبولندي، مشيرة إلى تدمير نقاط انتشار لقوات المارينز وقوات العمليات الخاصة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.



وقالت الوزارة: "على محور كوبيانسك، تمكنت قواتنا من هزيمة القوات الأوكرانية في خاركوف ولوجانسك، وقامت بتصفية ما يصل إلى 60 جنديا وتدمير نظام مدفعي M777 أمريكي الصنع، وقاعدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز Krab بولندية الصنع، في محور كراسني ليمانسك، هزمت قواتنا، القوات الأوكرانية في دونيتسك ولوغانسك ، وتمت تصفية حوالي 180 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبة غراد MLRS ومدافع هاوتزر D-20 ومحطة رادار".



وأشارت الوزارة إلى أنه "في محور دونيتسك نتيجة لضربات قواتنا تمت تصفية أكثر من 120 من الأفراد العسكريين الأوكرانيين وتدمير D-20 وD-30 مدافع هاوتزر، كما تم تدمير مستودع ذخيرة مدفعية بالقرب من قرية أفدييفكا في دونيتسك، أما في محاور جنوب دونيتسك وزابوروجيه، استهدفت قواتنا تجمعات عسكرية أوكرانية وتمت تصفية أكثر من 90 عسكريا، وتدمير ثلاث دبابات ومدافع هاوتزر من طراز Msta-B، ومدافع هاوتزر D-20، كما تم تدمير مستودعي ذخيرة للقوات الأوكرانية في دونيتسك الشعبية وزابوروجيه ، وتدمير نظام مدفعية M777 أمريكي الصنع واثنين من حوامل المدفعية ذاتية الدفع في محور خيرسون".



وتابع: تم إسقاط في مقاتلة "Su-24" ومقاتلة من طراز "MiG-29" في دونيتسك، ومقاتلة أوكرانية من طراز Su-25 بخيرسون، وتدمير 8 مسيرات أوكرانية في خاركوف وزابوروجيه ودونيتسك ولوجانسك، واعتراض قاذفتي صواريخ متعددة هيمارس وثلاثة صواريخ توشكا يو الباليستية.



وفي ليتوانيا، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي - في خطاب في منتدى دولي في كاوناس بليتوانيا - إن صيغة السلام الأوكرانية ستعمل كأساس للأمن الجديد في أوروبا والعالم، مضيفا: "هذا العام، يمكن إضافة علامة فارقة أخرى إلى التاريخ وهي انتصارنا المشترك في الحرب ضد جبهة واحدة. سنحافظ على استقلالنا، سنحافظ عليه بالتأكيد".



وأردف زيلينسكي - في الخطاب الذي نقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية مقتطفات منه - "سنجعل صيغة السلام لدينا أساسًا لأمن جديد للجميع في أوروبا وكل شخص في العالم يقدر الحياة".