جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية بالاشتراك مع مؤسسة حياة كريمة

نظمت كلية الطب بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، قافلة طبية ضمن مبادرة (أنت الحياة) التي تنظمها موسسة حياة كريمة بقرية منشاة الأمير مركز إطسا، حيث تم تنفيذ القافلة تحت إشراف الدكتور حمدي محمد إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتورة نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع بالجامعة، والدكتور أحمد جمال موسي نائب منسق حياة كريمة بالفيوم، وذلك اليوم الأحد بالمدرسة الابتدائية بالقرية.

وقال الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن اليوم شهد انطلاق قافلة طبية في تخصصات العظام والجلدية والأنف والأذن، وشارك فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء بكلية الطب، ونجحت القافلة في تقديم خدمة الكشف على 370 حالة من أهالي القرية، حيث تم الكشف على 145 حالة عظام، 92 حالة جلدية، 133 حالة أنف وأذن.

وأضاف أن مؤسسة حياة كريمة ساهمت في تقديم العلاج للمرضى، متابعًا أن الجامعة تشارك في المبادرة والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى 26 فبراير الجاري، وأن جامعة الفيوم لا تبخل في تقديم كل أشكال المساعدات الطبية لمجتمع الفيوم من أجل المساهمة في رفع الوعي الصحي للمجتمع المحلي.