حريق في دوار الكبير أوي بالمزاريطة خلال تصوير الجزء الثامن

كشفت مصادر خاصة عن نشوب حريق هائل في لوكيشن تصوير مسلسل "الكبير أوي"، في دوار الكبير بالمزاريطة، خلال تصوير الجزء الثامن، تمهيدا لعرضه في موسم رمضان 2024.



وانتقلت سيارات المطافئ والإسعاف لمكان الحريق مباشرة، من أجل السيطرة على الحريق وإخماده، حيث كان الحريق بسبب ماس كهربائي.



وتواصلت «الشروق» مع الفنان حاتم صلاح، من أجل الاطمئنان على صحة فريق العمل، والذي أكد أنه تم السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات في فريق العمل، وأن الجميع بخير وسلام.



وأشار صلاح إلى أنه سيتم استئناف تصوير المشاهد المتبقية للعمل بعد إعادة ضبط اللوكيشن مرة أخرى.



مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.