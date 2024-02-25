بدء منذ قليل توافد النجوم على السجادة الرمادية لحفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة «ساج» لعام 2024، والمُقام في قاعة شراين أودوتوريوم في لوس أنجلوس.

وحرصت النجمة سيلينا جوميز على الحضور، وظهرت على السجادة الرمادية للحفل، مرتدية فستان أبيض.

يأتي حفل الليلة بعد فترة من إضراب نقابة ممثلين الشاشة من يوليو إلى نوفمبر 2023، وينطلق الحفل بعد قليل احتفالا بالنجوم الفائزة بجوائز السينما والتلفزيون بعد تصويت من أعضاء SAG-AFTRA على الأعمال الفائزة.

وتم تسليم مهمة تقديم جوائز الحفل إلى نخبة كبيرة من النجوم تضم 30 مقدما من بينهم؛ مارجوت روبي، جينيفر أنيستون، بيلي إيليش، نعومي واتس، إدريس إلبا، جيسيكا تشاسان وغيرهم، ومن المقرر أن يتم تكريم النجمة الأيقونية باربرا سترايسند بجائزة الإنجاز مدى الحياة.