الأرصاد: استقرار حالة الطقس وارتفاع درجات الحرارة طوال أيام الأسبوع

قالت منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد هذا الأسبوع ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة «dmc»، اليوم الأحد، أن العظمى اليوم على القاهرة الكبرى تُسجل 23 درجة مئوية، بارتفاع يتراوح بين درجتين وثلاث درجات.

وأوضحت أن العظمى على القاهرة الكبرى غدا تتراوح بين 24 25 درجة مئوية، مشيرة إلى أن نهايات الأسبوع تشهد مزيدا من الارتفاعات، حيث تطل العظمى إلى 26 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن الأجواء تكون دافئة تماما خلال فترة النهار في معظم الأنحاء، وتحديدًا في المحافظات الشمالية، موضحة أن المناطق الجنوبية تشهد ارتفاعات أكبر في درجات الحرارة.

ونوهت بأن البلاد تتأثر حاليًّا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، دون أن تكون هناك سحب مؤثرة.

ولفتت إلى أن فترات الليل تشهد انخفاضًا ملحوظا في قيم درجات الحرارة، ويصل الفارق بين الليل والنهار لأكثر من عشر درجات على القاهرة الكبرى و15 درجة مئوية على محافظات الصعيد.