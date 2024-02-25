وزير الخارجية الفنزويلي: فنزويلا وتركيا تعتزمان مضاعفة التجارة المتبادلة

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قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو، أمس السبت، إن فنزويلا وتركيا تعتزمان مضاعفة التجارة المتبادلة أربع مرات تقريبا لتصل إلى 3 مليارات دولار خلال عام 2024.

وأضاف خيل، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان في فنزويلا: "لقد قمنا اليوم بمراجعة كاملة لجدول أعمال التعاون الثنائي، حيث سلطنا الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة بفضل الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والفنزويلي نيكولاس مادورو"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال وزير الخارجية الفنزويلي، إنه في ظل توجيهات رئيسي البلدين، يتعين زيادة التجارة من 800 مليون دولار إلى 3 مليارات دولار خلال العام الجاري.

وأشار خيل، إلى زيادة التعاون مع تركيا في مجالات التعدين والسياحة والنقل الجوي.

وقال إن فنزويلا أصبحت موردا مهما للمواد الخام لصناعة البتروكيماويات في تركيا.

واجتمع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة الماضي، حيث وصف اللقاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بأنه "ممتاز".

وقال مادورو، إن فنزويلا تربطها صداقة قوية مع تركيا الشقيقة.