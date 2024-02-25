 المرصد السوري: مقتل عنصرين من حزب الله اللبناني باستهداف إسرائيلي - بوابة الشروق
الأحد 25 فبراير 2024 11:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

المرصد السوري: مقتل عنصرين من حزب الله اللبناني باستهداف إسرائيلي

د ب أ
نشر في: الأحد 25 فبراير 2024 - 11:09 ص | آخر تحديث: الأحد 25 فبراير 2024 - 11:09 ص
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمقتل عنصرين من حزب الله اللبناني باستهداف جوي إسرائيلي قرب الحدود السورية-اللبنانية.

وقال المرصد، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم: "استهدفت إسرائيل بصاروخ من الجو شاحنة مدنية قرب الحدود السورية-اللبنانية ضمن منطقة متداخلة بين محافظتي حمص وريف دمشق، خلال ساعات الصباح الأول، الأمر الذي أدى لمقتل اثنين على الأقل"، مشيرا إلى أن "القتيلين من الجنسية اللبنانية من حزب الله اللبناني".

ولفت المرصد إلى استهداف إسرائيل الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري  16 مرة (10 منها جوية و6 برية)، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 34 هدفاً ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

ووفق المرصد، تسببت تلك الضربات بمقتل 35 من العسكريين بالإضافة لإصابة 13 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك