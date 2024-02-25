تنظم لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور جمال الشاعر، مائدة مستديرة بعنوان "مدونة المصطلحات الإعلامية بين السياسة والاقتصاد"، وذلك في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل في قاعة الاجتماعات بمقر المجلس في أرض دار أوبرا القاهرة، وذلك بالتعاون مع لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية برئاسة الدكتور محمد مرسي.

تقام المائدة الحوارية برعاية من وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف أمين عام المجلس

الأعلى للثقافة، الدكتور هشام عزمي، وتدير حوار فيها الدكتورة منى الحديدي، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وعضو لجنة الإعلام.

ويشارك في الحوار كلا من السفير أحمد خطابي، رئيس قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، عضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور أشرف جلال، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بإعلام القاهرة، وأيمن عبد المجيد، رئيس تحرير بوابة روزاليوسف، والكتاب الذهبى، عضو لجنة الإعلام، والدكتور حسن عماد مكاوى، العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، عضو لجنة الإعلام.

والدكتور سامي الشريف، وزير الإعلام الأسبق، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، والدكتور عثمان أحمد عثمان، أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالى للدراسات الإسلامية، عضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، والكاتب الصحفى على عطا، عضو لجنة الإعلام، والدكتورة لمياء محمود، رئيس إذاعة صوت العرب سابقا، والدكتور محمد أحمد مرسي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومقرر لجنة الاقتصاد والعلوم السايسية، ودكتور محمد سالمان طايع، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاهرة، عضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، ودكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، والإعلامية منى سلمان، والكاتب مودى حكيم، والإعلامية هالة أبو علم.

ومن جانبها، دعت اللجنة المهتمين بشئون الإعلام والاقتصاد والعلوم السياسية لحضور المائدة.