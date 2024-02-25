اتحاد الكرة يرفض منح روي فيتوريا الشرط الجزائي

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كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن رفض الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، منح الشرط الجزائي للمدرب السابق للفراعنة، روي فيتوريا.

قال هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد »، إن الاتحاد المصري لكرة القدم يرفض منح البرتغالي روي فيتوريا، الشرط الجزائي في عقده خشية اتهامه بإهدار المال العام.

أضاف حتحوت:" اتحاد الكرة عرض عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا على ثلاث جهاد حكومية وهى اللجنة القانونية في الاتحاد، اللجنة القانونية في وزارة الشباب والرياضة، لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة".

أتم حتحوت، إن الجهات الثلاثة أبلغت اتحاد الكرة بعدم سداد الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا وإلا سيعد ذلك إهدارا للمال العام.