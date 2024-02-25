حضرت الممثلة الأمريكية كاثرين هان، نجمة الفيلم الشهير «الشيطان يرتدي برادا – The Devil Wears Prada» على السجادة الرمادية لحفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة "SAG" لعام 2024، مرتدية فستان أنيق زينته بالقفازات السوداء ومعطف أسود اللون.

وتُعد هان أحد نجمات اللقاء المنظم لحفل اليوم بعنوان «الشيطان يرتدي برادا» وتنظمه بطلات الفيلم الشهير الذي يحمل نفس الاسم، ميريل ستريب وآن هاثاواي وإميلي بلانت.

يأتي حفل الليلة بعد فترة من إضراب نقابة ممثلين الشاشة من يوليو إلى نوفمبر 2023، وينطلق الحفل بعد قليل احتفالا بالنجوم الفائزة بجوائز السينما والتلفزيون بعد تصويت من أعضاء SAG-AFTRA على الأعمال الفائزة.

وتم تسليم مهمة تقديم جوائز الحفل إلى نخبة كبيرة من النجوم تضم 30 مقدما من بينهم؛ مارجوت روبي، جينيفر أنيستون، بيلي إيليش، نعومي واتس، إدريس إلبا، جيسيكا تشاسان وغيرهم، ومن المقرر أن يتم تكريم النجمة الأيقونية باربرا سترايسند بجائزة الإنجاز مدى الحياة.