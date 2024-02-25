تقام اليوم مباريات الجولة الخامسة قبل الأخيرة من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي، الكونفدرالية، حيث تسعى أربعة أندية عربية لحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية، لكي ترافق ثلاث أندية أخري حجزت مقاعدها.

وتقام 8 مباريات في يوم واحد حيث يحصل مودرن فيوتشر ضيفا على سوبر سبورت الجنوب أفريقي في الثالثة مساء، والهلال الليبي مع اتحاد الجزائر الجزائري، حامل اللقب النسخة الأخيرة، في المجموعة الأولي.

يسعي موردن فيوتشر لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها حيث يحل ضيفاً على سوبر سبورت الجنوب أفريقي، بإستاد بيتر موكابا والذي يقع بمدينة بولوكوان، حيث يحتاج إلى الفوز لمرافقة اتحاد الجزائر إلى الدور التالي، ويفقد فيوتشر جهود نجمه الدولي عمر كمال عبدالواحد الذي انتقل إلى الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة وكذلك اللاعبين الأجانب بسبب صعوبة إنهاء اجراءات السفر الخاصة بهم إلى جنوب أفريقيا، عبد الكبير الوادي وجوناثان نجويم وكجالي درامي وحساني اموران وارنولد ايبا، بجانب الثنائي مروان محسن واحمد رفعت للإصابة.

ولم تتوقف الصعوبات عند الغيابات وشكوى الفريق من خوض المباراة نهارا بسبب الأجواء الحارة والرطوبة العالية، ولكنها وصلت إلى عدم الاستقرار الفني حيث كانت إدارة النادي وجهت الشكر للمدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو قبل أن يتعاقد مع التؤام حسام وإبراهيم حسن لقيادة الفريق ولكنهما لم يستمرا أكثر من أسبوع ليرحلا لتدريب المنتخب الوطني.

بعدها عينت إدارة فيوتشر تامر مصطفي ليكون المدير الفني الجديد والذي ستكون مواجهة سوبر سبورت هي الأولي له مع الفريق المصري علي المستوي القاري.

في حين لا يملك سوبر سبورت أي فرصة لفقدان نقاط جديدة حيث أن التعادل يجعله خارج دور المجموعات تماماً، لذا سيدخل تلك المباراة بحثاً عن الفوز والحفاظ على فرصه مستغلا عاملي الأرض والجمهور ثم ينتظر نتيجة مواجهة الجولة الأخيرة والتي سيحل فيها ضيفاً على اتحاد الجزائر

وفي المجموعة الثالثة، يبدو الوضع معقداً لثلاثة فرق وهي الأفريقي التونسي ودريمز اف سي ولكل منهما 9 نقاط يليهم في الترتيب ريفرز يونايتد النيجيري بـ6 نقاط ولكل منهم فرص التأهل، فيما بات إكاديمية دو لوبيبتو خارج المنافسة حيث لم يحقق أي فوز أو تعادل.

ويستضيف دريمز أف سي فريق الأفريقي التونسي فيما سيكون ريفرز يونايتد في مهمة سهله عندما يحل ضيفا على أكاديمية دو لوبيتو.

وفي المجموعة الرابعة، يسعى فريقا الملعب المالي وسيخوخون يونايتد لانتزاع بطاقة التأهل ومرافقة نهضة بركان ،الذي ضمن التأهل رسميا لدور الثمانية بينما فقد ديابل نوار الأمل رسمياً فلم يحقق سوي نقطة وحيدة من 4 مباريات.

ويتصدر نهضة بركان جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط يليه الملعب المالي بـ7 نقاط ثم سيخوخون بـ4 نقاط.

وسيكون نهضة بركان في ضيافة سيخوخون يونايتد ويستضيف الملعب المالي نظيره ديابل نوار.