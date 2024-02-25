وزير دفاع أوكرانيا: تأخر توريد الأسلحة الغربية يتسبب بخسائر في الأفراد والعتاد

أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، أن نصف المساعدات العسكرية من قبل الحلفاء الغربيين تصل في وقت متأخر عن الموعد المحدد لها، وإن تأخر وصولها يؤثر على الأوضاع في ساحة المعركة.

ومع دخول أوكرانيا عامها الثالث في تصديها للغزو الروسي بدعم من الغرب، قال عمروف، للصحفيين في كييف اليوم الأحد، إن "50% مما يتم التعهد به لا يصل في الوقت المحدد".

وأضاف عمروف أن هذا التأخر يسفر عن "خسائر في الأفراد والعتاد".

ووفقا لعمروف، لا تزال الحملة الدفاعية الأوكرانية تتعرض لضغوط بسبب الافتقار إلى التفوق الجوي. ويخضع الطيارون الأوكرانيون حاليا؛ للتدريب على الطائرات المقاتلة الغربية من طراز إف-16، والتي من المقرر أن تصل إلى أوكرانيا في النصف الأول من العام. الجاري

وقال عمروف إن الحرب الروسية تتميز أيضا بالاستخدام غير المسبوق للصواريخ.

وأضاف الوزير الأوكراني "منذ بداية الحرب، أطلق الاتحاد الروسي أكثر من ثمانية آلاف صاروخ على أوكرانيا"، مشيرا إلى أن روسيا أطلقت كذلك عددا كبيرا من الطائرات المسيرة.

وقال عمروف "هذه هي أول حرب بطائرات مسيرة".