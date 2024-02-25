وزير المالية الكوري الجنوبي يزور البرازيل لحضور اجتماع مجموعة العشرين

يزور وزير المالية الكوري الجنوبي، تشوي سانج موك البرازيل هذا الأسبوع لحضور اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين.

وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الأحد أن تشوي سيغادر إلى البرازيل غدا الاثنين، لحضور اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين ، المقرر أن يعقد يومي الأربعاء والخميس المقبلين. ومن المقرر أن يعود إلى بلاده يوم السبت المقبل، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وتحت شعار "بناء عالم عادل وكوكب مستدام"، سيركز الاجتماع على بحث الآفاق الاقتصادية العالمية وعدم المساواة والنظام الضريبي الدولي والديون العالمية.

وفي اليوم الأول من الاجتماع، الذي يعقد يوم الأربعاء المقبل، يعتزم تشوي شرح السياسة الاقتصادية لحكومته لهذا العام وبحث عوامل الخطر للاقتصاد العالمي.

وفي اليوم الثاني، سيدعو الوزير الدول إلى بذل الجهود لفرض ضريبة رقمية عالمية وطرح إجراءات لإصلاح بنك التنمية متعدد الجنسيات .

وعلى هامش الاجتماع، سيعقد تشوي محادثات منفصلة مع كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، ووزراء مالية دول أخرى.