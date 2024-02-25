فتح باب التقديم الإلكتروني للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة كملاحظين ومراقبين ومقدرى درجات

تفتح وزارة التربية والتعليم، اليوم باب التسجيل الإلكتروني للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة كملاحظين ومراقبين ومقدرى درجات بالإضافة إلى أعضاء التطوير التكنولوجى.

وحددت الوزارة مجموعة من الضوابط والخطوات لتسجيل استمارة 1 سرى للمعلمين للمشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة وهي:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم مركز المعلومات لتسجيل البيانات إلكترونيا.

- يدون المعلم اسمه كاملا ومؤهله الدراسي، والدرجة الوظيفية والمادة التي يدرسها والمدرسة التي يعمل بها بشكل صحيح.

- يدون المعلم عنوانه ورقم بطاقة الرقم القومى.

- على المعلم أن يسجل ويدون الجهة الراغب في المراقبة فيها في أي من المحافظات، حيث يتاح المعلم أكثر من اختيار أثناء ملء البيانات.

- يجب مراجعة البيانات من قبل المدرسة وختمها، ثم إرسالها إلى لجان الإدارة المنوط بها إرسال خطابات الندب إلى الملاحظين والمراقبين بلجان امتحانات الثانوية العامة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه حرصا من الوزارة بصفة عامة والإدارة العامة للامتحانات بصفة خاصة على الإعداد الجيد لجميع أعمال امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2023,2024، وتنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم لبدء الاستعداد لأعمال امتحانات الثانوية العامة وافق الوزير على إتاحة الموقع الالكتروني للوزارة و الخاص بتسجيل استمارة 1 سرى لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والإعدادية ودواوين المديريات والادارات التعليمية على مستوى الجمهورية من اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة أنه يتم ترشيح المعاونين (الإداريين) من الفئات التي لا ينطبق عليها المجموعة النوعية لوظائف الكادر، والتأكيد على ضرورة الالتزام بما يلي:

- التنبيه على مديري عموم الإدارات التعليمية التابعين لمديريتكم بسرعة اخطار جميع المدارس الثانوية والاعدادية بموعد إتاحة الموقع الإلكتروني.

- التنبيه بأن التسجيل لا يقتصر على المدارس الثانوية والإعدادية فقط بل يمتد ليشمل العاملين بدواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.