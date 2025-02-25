تقرير جديد: إعادة إعمار أوكرانيا يتطلب أكثر من 520 مليار دولار

أفاد تقرير جديد صدر، اليوم الثلاثاء، بأن سنوات الحرب الثلاث في أوكرانيا خلفت دمارا بقيمة 176 مليار دولار، بينما تقدر تكلفة إعادة إعمار البلاد التي تتعرض لهجوم من روسيا بـ 524 مليار دولار على الأقل على مدار العشر سنوات القادمة.

ويضع تقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الذي أعدته بشكل مشترك الحكومة الأوكرانية والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة، في الاعتبار الفترة من بداية الغزو الروسي الشامل في 24 فبراير 2022 إلى 31 ديسمبر 2024.

وبحسب التقرير، فإن القطاعات الأشد تضررا جراء الحرب هي الإسكان والنقل والطاقة والتجارة والصناعة والتعليم.

وخلص التقييم إلى أن "احتياجات إعادة الإعمار والتعافي هي الأعلى في قطاع الإسكان"، حيث تضرر حوالي 13 % من المنازل في أوكرانيا أو دُمرت، مما أثر على أكثر من 5ر2 مليون أسرة.

كما تضرر قطاعا النقل والطاقة على وجه الخصوص جراء الحرب، فيما يذكر التقرير بالتفصيل زيادة بنسبة 70 % في منشآت الطاقة الذي تضررت أو دمرت، بما في ذلك محطات الطاقة والتدفئة، منذ أحدث تقييم تم نشره قبل سنة.

وأوضح التقرير أن المناطق الأقرب إلى الجبهة هي الأشد تضررا في جميع القطاعات، حيث تعرضت لحوالي 72 % من إجمالي الضرر

وجمعت الحكومة الأوكرانية، مدعومة بالمتبرعين، 37ر7 مليار دولار في 2025 "للتعامل مع المجالات ذات الأولوية مثل الإسكان والتعليم والصحة والحماية المجتمعية والطاقة والنقل وإمدادات المياة وإزالة الألغام والحماية المدينة".