- ترامب يعلن الاستثمارات عقب لقاء مع رئيس الشركة التنفيذي

بدأت ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتعلقة بالرسوم الجمركية في تحقيق المكاسب، ما قد يشجعه على مواصلة التصعيد، حيث أعلنت شركة أبل أمس أنها ستستثمر 500 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال الـ 4 سنوات المقبلة، توفر 20 ألف فرصة عمل.

وجاء قرار «أبل» في محاولة للتخفيف من تأثير التعريفات الجمركية على سلاسل التوريد الخاصة بها.

وأكد ترامب أن التعريفات المؤجلة التي ينوي فرضها على كندا والمكسيك "ستُطبق" عند انتهاء التأجيل الأسبوع المقبل.

فيما أشارت شركة «أبل» إلى خطط توسعية في البنية التحتية في أنحاء أمريكا.

وقرر ترامب فرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على الواردات من منتجات الصلب والألومنيوم، وفرض 10% على عدد كبير من الواردات من الصين، إضافة إلى 25% على جارتيه المكسيك وكندا، وأجل تطبيقها بعد وعود من زعيمي البلدين بتأمين الحدود لمنع الهجرة غير الشرعية.

غير أن ترامب يستهدف بصورة رئيسية -من هذه الإجراءات- تشجيع الصناعات المحلية، وتقديم وسائل إنعاش للاقتصاد الأمريكي، الذي بات يعتمد بصورة رئيسية على الواردات.

وقررت شركة أبل تركيز استثماراتها أكثر في الولايات الأمريكية الحمراء، أو التي لدى الجمهوريين (حزب ترامب) أغلبية انتخابية بها، وفق ما ذكره موقع "أكسيوس".

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل في الإعلان: "نحن متفائلون بشأن مستقبل الابتكار الأمريكي، ونحن فخورون بالبناء على استثماراتنا الأمريكية طويلة الأمد بهذا الالتزام البالغ 500 مليار دولار لمستقبل بلدنا".

وأضاف كوك: "من مضاعفة صندوق التصنيع المتقدم لدينا [من 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار]، إلى بناء التكنولوجيا المتقدمة في تكساس، نحن سعداء بتوسيع دعمنا للتصنيع الأمريكي.. وسنستمر في العمل مع الناس والشركات في جميع أنحاء هذا البلد للمساعدة في كتابة فصل جديد غير عادي في تاريخ الابتكار الأمريكي".

وقابل كوك، ترامب الخميس الماضي، فيما صرح الرئيس الأمريكي عقب اللقاء قائلا أمام كاميرات وسائل الإعلام بحماس كبير، أثناء اجتماعه مع حكام الولايات إن كوك "يستثمر مئات المليارات من الدولارات. آمل أن يكون قد أعلن عن ذلك - وآمل ألا أكون قد أعلنته، ولكن ماذا بحق الجحيم؟ كل ما أفعله هو قول الحقيقة - هذا ما قاله لي. الآن عليه أن يفعل ذلك، أليس كذلك؟".

وتوفر «أبل» حاليا نحو 3 ملايين وظيفة مباشرة في أمريكا، سواء في الشركة وفروعها أو الموردين والمصنعين المرتبطين والمطورين.

وتعمل «أبل» مع آلاف الموردين في كل الولايات الأمريكية، ولديها 24 مصنعا في 12 ولاية. كما قدمت تمويلا لمشروعات صناعية في 13 ولاية، ما أسهم في بناء أنشطة أعمال محلية.

وكانت أبل قد أعلنت عن استثمار مشابه قبل 4 سنوات، ففي 2021، التزمت باستثمار نحو 430 مليار دولار في أنحاء أمريكا، وتوفير 20 ألف وظيفة جديدة خلال 5 سنوات.