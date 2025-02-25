اعتقال رجلين على خلفية الهجوم على القنصلية الروسية بمارسيليا

اعتقلت الشرطة رجلين بعد أن قاما أمس الاثنين، بإلقاء عبوات حارقة على جدار القنصلية الروسية في مدينة مارسيليا الفرنسية.

وأعلن مكتب المدعي العام في المدينة الواقعة بجنوب فرنسا، اليوم الثلاثاء أن الرجلين احتجزا لدى الشرطة بتهمة إتلاف الممتلكات باستخدام عبوات حارقة أو متفجرة.

ولم يقدم المحققون أي معلومات أخرى بشأن هوية المشتبه بهما.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن الرجلين، اللذين تتراوح أعمارهما بين 40 و50 عاما، اعتقلا في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، خلال مسيرة تضامنية مع أوكرانيا، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لبدء الحرب الروسية.

وكانت الشرطة تبحث عن الرجلين بعد أن شاهدت ما التقطته كاميرات المراقبة لحادث القنصلية في وقت سابق من اليوم.