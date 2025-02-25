خروج مستشفى يوسف النجار عن الخدمة وسط دمار شامل في رفح الفلسطينية

رصد بشير جبر، مراسل «القاهرة الإخبارية» من رفح الفلسطينية، حجم الدمار الهائل الذي حل بمستشفى يوسف النجار جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف «جبر»، خلال تغطية خاصة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن الاحتلال حوّل المنطقة التي تقع ضمن إطار المناطق الشرقية لمدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة إلى ركام، مشيرا إلى أن المستشفى خرج عن الخدمة بشكل كبير.

وأضاف: «مستشفى يوسف النجار الصغير من حيث المساحة وعدد الأسرة كان يخدم المناطق الجنوبية لقطاع غزة، واليوم أصبحت مدينة رفح الفلسطينية بلا أي مستشفيات بسبب العدوان الإسرائيلي الذي استمر بحق هذه المدينة لأكثر من 8 أشهر متتالية، بالإضافة إلى دمار البنى التحتية والمنازل والأحياء السكنية بفعل القصف الإسرائيلي على القطاع».

وأكد وجود «إصرار فلسطيني على العودة لمدينة رفح الفلسطينية رغم الدمار الواسع الذي حل بها»، مضيفًا: «الفلسطينيون يأتون إلى منازلهم المدمرة في المدينة، ويحاولون إقامة الخيام فوق الأنقاض والركام ليسكنوا بها، رغم ما تعرضت له المدينة من دمار متواصل».