الرئيس اللبناني: عازمون على إعادة بناء جسور الثقة مع العالم العربي

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الثلاثاء، أن بلاده عازمة على إعادة بناء جسور الثقة مع العالم العربي ومواطنيه في بلدان الاغتراب ومع دول العالم، مشيرا إلى أن النهوض ببلاده "مسؤولية مشتركة".

جاءت تصريحات عون جاء خلال لقائه الرئيس التنفيذي للمركز المالي الكويتي ورئيس مجلس الأعمال اللبناني علي حسن خليل، مع وفد هنأه بانتخابه رئيسا للجمهورية، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وجدد عون التأكيد على أن برنامج عمل لبنان "ليس سياسيا بل هو برنامج لبناء الدولة والإصلاح ومحاربة الفساد"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف: "سيكون القضاء والأمن في صلب اهتماماتنا وعملنا لنتمكن من الانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة"، وفق البيان.

وقال عون: "النهوض بلبنان مسؤولية مشتركة، وأنا عازم على إعادة بناء جسور الثقة مع العالم العربي ومع اللبنانيين في الخارج كما مع كل دول العالم، وذلك من خلال الإجراءات التي سنتخذها والتي ستساعد وتشجع على الاستثمار فيه".