 غارة إسرائيلية تستهدف منطقة الشعرة فوق بلدة جنتا في البقاع شرق لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غارة إسرائيلية تستهدف منطقة الشعرة فوق بلدة جنتا في البقاع شرق لبنان

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 25 فبراير 2025 - 9:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 فبراير 2025 - 9:18 م

أغارت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء اليوم، على منطقة الشعرة فوق بلدة جنتا في البقاع شرق لبنان.

وذكرت قناة " المنار" التابعة لحزب الله أن غارة إسرائيلية شنتها طائرة مسيرة استهدفت مساء اليوم الثلاثاء منطقة الشعرة في السلسلة الشرقية فوق بلدة جنتا البقاعية.

يذكر أنه كان تمّ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر، على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يوماً من الأراضي اللبنانية.

ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الحالي. ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق بل قامت خلال الفترة التي بقيت فيها في جنوب لبنان بعمليات تفجير وتجريف ونسف. ولا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.


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