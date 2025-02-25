إيران تتعاون مع روسيا والصين بشأن برنامجها النووي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تسعى إلى التعاون مع روسيا والصين فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

وقال عراقجي عقب اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في طهران: "إننا نجري مشاورات وثيقة للغاية فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني"

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب بصورة أحادية في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 للحد من برنامجها النووي ورفع العقوبات.

وفي رد فعل انسحبت إيران من الاتفاق وعززت من تخصيب اليورانيوم وحدت من عمليات تفتيش منشآتها النووية.

وأصدر ترامب في ولايته الثانية في بداية فبراير الحالي مذكرة رئاسية أمرت إدارته بممارسة "أقصى ضغط" على إيران لحرمان البلاد من "جميع السبل لصنع سلاح نووي" بما في ذلك عقوبات جديدة وتطبيق أشد صرامة لتلك السارية بالفعل.

لكنه أشار أيضا لرغبته في التوصل لاتفاق.

وشدد عراقجي على انه لن يتم إجبار إيران على دخول مفاوضات، موضحا أنه "لن تكون هناك مفاوضات مباشرة بيننا وبين الولايات المتحدة".

وأعرب لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع عراقجي عن ثقته في أنه يمكن حل الخلاف بطريقة دبلوماسية مقبولة لجميع الأطراف، مشيرا إلى أنه "ينبغي اتخاذ إجراء فعال بأقصى درجة، دون تهديدات ودون تلميحات إلى احتمال اللجوء إلى أي حلول عنيفة".

وذكر لافروف أن اللائمة في الموقف المتأزم تقع على الغرب، لا إيران.

كان المرشد الأعلى الإيراني آية الله خامنئي قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري أن المحادثات مع الولايات المتحدة ليست "ذكية ولا حكيمة ولا مشرفة" بعد أن اقترح ترامب عقد محادثات نووية مع طهران.

واقترح خامنئي أيضا أنه "يجب ألا تكون هناك مفاوضات مع مثل هذه الحكومة"، متابعا أن "التفاوض مع أمريكا لا تأثير له في حل مشاكل البلاد، والتجرية الماضية أثبتت ذلك ."