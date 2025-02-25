الاحتلال يجدد اقتحام مدينة نابلس للمرة الثالثة

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جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اقتحام مدينة نابلس، للمرة الثالثة منذ ساعات الصباح.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن عددا من دوريات الاحتلال عاودت اقتحام مدينة نابلس، وسط انتشار في محيط المقبرة الغربية.

كما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء، تشديد إجراءاتها على الحواجز في محيط مدينة نابلس.

وقالت «وفا»، إن قوات الاحتلال تواصل تشديد إجراءاتها على الحواجز المنتشرة في محيط مدينة نابلس، وسط حملة تفتيش للمركبات وتدقيق في هويات المواطنين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نصبت حاجزين آخرين على طريق الباذان - نابلس، وطريق الـ17 شمال نابلس، وسط أزمة مرورية خانقة.

يذكر أن قوات الاحتلال نصبت 10 حواجز بمحيط مدينة نابلس، وأكثر من 38 بوابة حديدية وأغلقت نحو 47 منطقة بالسواتر الترابية.