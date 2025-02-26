انقطاع الكهرباء عن الملايين في تشيلي 

ضرب انقطاع واسع النطاق للنيار الكهربائى تشيلى اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور، وإصابة العديد من الأعمال التجارية بالشلل ، وتركت معظم أنحاء البلاد بدون كهرباء.

ولم تقدم الحكومة على الفور تفسيرا للانقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائى التي تركت ملايين الأشخاص بدون كهرباء من ميناء أريكا في أقصى شمال البلاد إلى منطقة لوس لاجوس الزراعية في الجنوب.

وأفادت خدمة الاستجابة الوطنية للكوارث في تشيلي، "سينابريد"، بأنها تلقت تقارير عن "انقطاع في إمدادات الكهرباء" الذي تسبب في "انقطاع كهربائي ضخم" عبر أكثر من عشرة مناطق في البلاد، بما في ذلك العاصمة سانتياجو، حيث قالت السلطات إن خدمة المترو سوف تتوقف حتى إشعار آخر.

وأكدت شركة توزيع الكهرباء في البلاد "سايسا"، التي تخدم أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء تشيلي، أن انقطاعا كهربائيا على مستوى البلاد قد أثر على جميع عملائها.

كما تعطلت خدمات الهاتف المحمول في بعض أجزاء البلاد.