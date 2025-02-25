اليونان تفتح تحقيقا في إطلاق النار على مواطنين تركيين

ذكرت السلطات اليونانية، أن مواطنا تركيا قتل وأصيب آخر في إطلاق نار بمدينة سالونيكا شمالي البلاد اليوم الثلاثاء.

وقال الناجي في الحادثة للسلطات إن الضحيتين كانتا تقودان سيارة بالقرب من محطة للحافلات للخطوط الطويلة في المدينة حوالي الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي (1100 بتوقيت جرينيتش) عندما اعترضت سيارة أخرى طريقهما وفتح مهاجم داخلها النار، حسبما أفادت الشرطة.

وأُصيب السائق وتم نقله إلى المستشفى، بينما قتل الراكب، وفقا لما ذكرته السلطات. وعثر الضباط خلال عملية تفتيش في المنطقة على تسع رصاصات فارغة .

وكان الشخصان، اللذان لم يكشف عن هويتهما علنًا، يعيشان في اليونان بشكل قانوني منذ حوالي عامين، حسبما أفادت السلطات. وقد تم تكليف وحدة مكافحة الجريمة المنظمة بالتحقيق في الحادث.

ورغم أن العنف المسلح نادر في اليونان، إلا أن هناك مجموعات للجريمة المنظمة معروفة بأنها تعمل داخل البلاد.

ووقعت عدة حوادث إطلاق نار ينسب فيها الجناة إلى جماعات الجريمة المنظمة التركية في السنوات الأخيرة، وفي إحدى الحوادث الأكثر دموية، قتل ستة أتراك في كمين بالسيارة في بلدة ساحلية بالقرب من أثينا في سبتمبر 2023.