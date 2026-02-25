زيمبابوي: تعليق صادرات مركزات الليثيوم والمعادن الخام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علقت زيمبابوي صادرات مركزات الليثوم والمواد الخاص، في إطار مساعي تهدف إلى دفع شركات التعدين لإقامة عمليات معالجة في البلاد.

وقال وزير المناجم بوليت كامبامورا للصحفيين في العاصمة هراري، اليوم الأربعاء، إن حظر التصدير سوف يدخل حيز التنفيذ على الفور حتى إشعار آخر، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وسرعان ما ظهرت زيمبابوي كمورد رئيسي لمركزات الليثيوم للمصافي في الصين بعدما أنفقت شركات مثل تشان شين ليثيوم جروب وسينومين ريسورس جروب وتشجيانج هوايو كوبالت مليارات الدولارات لتطوير المناجم.

وسعت الحكومات عبر القارة لإجبار شركات التعدين على تكرير المعادن محليا لزيادة المكاسب الاقتصادية من موارد دولهم.

وتفيد البيانات الرسمية بأن زيمبابوي لديها بعض أكبر احتياطيات الليثيوم في أفريقيا وهي بين أكبر المنتجين العالميين حيث تقدر الموارد بـ126 مليون طن. وقال كامبامورا، إن الحظر لن يُرفع إلا إذا امتثلت شركات التعدين لمتطلبات الحكومة.

وقالت البلاد العام الماضي، إنها سوف تحظر صادرات مركزات الليثيوم في 2027 في إطار جهود لجعل شركات التعدين الأجنبية تطور عمليات تكرير محليا.