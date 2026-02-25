أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى في 7 أشهر مع دق طبول الحرب بين أمريكا وإيران

ارتفعت أسعار النفط اليوم، لتدور حول أعلى مستوى في 7 أشهر، على خلفية طبول الحرب التي يدقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، ما قد يعطل إمدادات الأخيرة وكل الشرق الأوسط.

ونشرت الولايات المتحدة قوات عسكرية في الشرق الأوسط، لإجبار إيران على التفاوض لإنهاء برنامجها النووي والصاروخي الباليستي.

وقال ترامب إنه يدرس توجيه ضربة محدودة لإيران بينما يضغط على حكومتها للتوصل سريعاً إلى اتفاق يُقيّد برنامجها النووي.

وأي هجوم أو تحرك من جانب إيران لتقييد الوصول إلى مضيق هرمز الذي يمر من خلاله نحو ربع النفط المنقول بحراً في العالم، قد تكون له تداعيات على أسواق النفط العالمية.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أبريل، بنسبة 0.24%، لتصل إلى 70.97 دولار للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، تسليم مارس، بنسبة 0.32%، لتصل إلى 65.84 دولار للبرميل.

ودفعت التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران أسعار النفط بالفعل إلى أعلى مستوياتها في 7 أشهر. ويترقب المتداولون بسوق النفط أي تصعيد محتمل قد يُعطل إنتاج إيران من الخام أو يدفع حكومتها إلى إغلاق ممر شحن حيوي يستخدمه عدد من كبار مصدري الطاقة في المنطقة.

وقد يؤدي نزاع مطوّل إلى تعطيل الإمدادات من إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط، ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للنفط.