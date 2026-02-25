مبيعات طلعت مصطفى تتراجع 24% إلى 382 مليار جنيه في 2025

تراجعت المبيعات التعاقدية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 24% خلال عام 2025 لتسجل نحو 382.2 مليار جنيه مقابل 504 مليارات جنيه في 2024، وفق نتائج أعمال الشركة لعام 2025

تأتي تراجع مبيعات الشركة الأكبر في السوق تماشيا مع توقعات احد بنوك الاستثمار بانخفاض المبيعات المتعاقد عليها – على أساس مماثل ودون احتساب مشروعات جديدة – بنحو 6% خلال 2025، وبنحو 9% إضافية فى 2026.

ويأتى ذلك بالتزامن مع تراجع الحاجة إلى التحوط ضد انخفاض الجنيه، واستقرار نسبى فى سعر الصرف.



وأوضحت " طلعت مصطفي " أن مبيعات 2024 شهدت طفرة غير مسبوقة نتيجة تسارع قرارات الشراء في ظل خفض قيمة العملة وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما دفع الطلب إلى مستويات قياسية، قبل أن تعود التعاقدات إلى مستويات أكثر استقرارًا خلال 2025. ￼

في المقابل، ارتفع رصيد المبيعات غير المثبتة إلى نحو 441.2 مليار جنيه بنمو 50% على أساس سنوي، وهو ما يوفر رؤية واضحة للإيرادات المستقبلية للمجموعة .