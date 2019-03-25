برلماني روسي: لن يحدث تقدم في العلاقات بين موسكو وواشنطن في المستقبل المنظور

توقع رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، قسطنطين كوساتشيوف، عدم حدوث تقدم كبير في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في المستقبل المنظور في أعقاب صدور تقرير المدعي الخاص روبرت مولر.

وقال كوساتشيوف لقناة "روسيا - 24" الناطقة بالروسية اليوم الاثنين : "إنني على ثقة من عدم حدوث أي قفزة نوعية في علاقاتنا مع واشنطن في المستقبل المنظور ، إن الأمر ليس مرتبطا بغياب أو وجود الإرادة السياسية لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فحسب، بل وبتشريع عشرات أو مئات العقوبات الأمريكية التي تقيد التعاون مع روسيا".

وأشار إلى أن الكونجرس الأمريكي معادٍ لروسيا، مؤكدا أن التقرير الحالي للمدعي الخاص مولر لا يجعل الأمور أسهل.

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أعلنت أمس أن نتائج عمل المحقق الخاص الأميركي روبرت مولر أكدت غياب أي تواطؤ أو تنسيق بين الحملة الانتخابية لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب مع الحكومة الروسية في انتخابات 2016.