مناجم أسترالية تعلق أعمالها بسبب الأعاصير

تضرر قطاع التعدين في استراليا بسبب الأعاصير المتتالية التي ضربت شمال شرقي البلاد وشمال غربها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وضرب إعصار تريفور في البداية خليج كاربينتريا في ولاية الإقليم الشمالي، كإعصار من الفئة الرابعة، وبدأت تتراجع شدته اليوم الاثنين ليصبح منخفضا استوائيا، في الوقت الذي يمر فيه الإعصار فيرونيكا بالساحل الغربي لأستراليا بعد أن بلغ ذروته كإعصار من الفئة الثالثة.

وتسبب إعصار فيرونيكا في إغلاق الموانئ في دامبير وكيب لامبرت وبورت هيدلاند في بيلبارا منذ يوم الجمعة. وتصدر أستراليا، أكبر دولة مصدرة للحديد الخام في العالم، حوالي 90% من صادرات الحديد الخام من هذه المنطقة.

وأوقفت شركة "ريو تينتو" مؤقتًا عمليات السكك الحديدية والتعدين في مشروع روب فالي في بيلبارا، بينما أوقفت شركة (بي.إتش.بي) العمليات البحرية في مشروعها بالقرب من إكسماوث.

واضطر منجم ويبا المملوك لشركة "ريو تينتو" إلى تعليق العمليات عندما مر الإعصار تريفور أقصى شمال ولاية كوينزلاند الأسبوع الماضي. وقد أعيد فتحه منذ ذلك الحين.

ويوم الجمعة، أوقفت شركة التعدين العملاقة جلينكور جميع أعمالها في منجم "ماك آرثر ريفر" للزنك مع اقتراب تريفور من خليج كاربينتاريا.

وقال فيليب كيرشليشنر، محلل اقتصادي، لهيئة الاذاعة الاسترالية (إيه.بي.سي) إن الاعاصير قد تكلف الاقتصاد أكثر من مليار دولار استرالي (707 ملايين دولار)، وهذا يتوقف على مدة إغلاق المناجم والضرر المتوقع للبنية التحتية .

وبدأت أسهم عمالقة التعدين في أستراليا منخفضة في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين. حيث انخفض سهم (بي.إتش.بي) بنسبة 83ر1%، بينما انخفض سعر سهم شركة ريو تينتو بنسبة 59ر1%.