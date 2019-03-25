تجدد الدعوات لحصول المولودين بإيطاليا من أبناء المهاجرين على الجنسية

جدد الحزب الديمقراطي المعارض بإيطاليا، دعواته من أجل تسهيل حصول جميع الأطفال المولودين في إيطاليا من عائلات مهاجرة، على جواز السفر الإيطالي.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني، زعيم حزب "الرابطة" المناهض للهجرة، اليوم الاثنين، إن القضية "ليست مطروحة على جدول أعمال الحكومة".

وقال سالفيني للصحفيين: "نقوم بتفحص الامور المتعلقة بمنح الجنسية، وهو أمر خطير.. هناك أشياء يجب على الوزير أن يتفحصها دون أن يتحدث عنها".

ويسيطر حاليا من جديد على الساحة السياسية في إيطاليا سؤال: "هل يجب أن يحصل المهاجرون من الجيل الثاني على الجنسية الإيطالية؟"، وذلك في أعقاب حادثة خطف حافلة مدرسية في الأسبوع الماضي، كانت تعج بالطلبة.

وأراد سائق الحافلة، وهو إيطالي من أصل سنغالي، قتل 51 طالبا كانوا على متن الحافلة، بغرض الانتقام لضحايا المهاجرين الذين يلقون حتفهم في عرض البحر المتوسط، إلا أن اثنين من الطلاب -أحدهما مغربي والاخر مصري- تمكنا من إحباط مخططه والاتصال بالشرطة.

وقد تم وصف الطالبين بـ"البطلين"، وقد يتم منحهما الجنسية الإيطالية كمكافأة لهما، إلا أن سالفيني من جانبه يرفض تأكيد الأمر.

وقد تعهد زعيم حزب الرابطة بلقاء الطالب رامي شحاتة، أحد "البطلين"، وأسرته المصرية بعدما أنتقد الطالب لتأييده منح الجنسية الإيطالية لكل ابناء العائلات المهاجرة المولودين في إيطاليا.