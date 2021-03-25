أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 25ر1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيانات، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في سويسرا إلى 588 ألفا و118 حالة، وعدد الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و276 حالة.

ومضى قرابة عام وأربعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.

يذكر أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم، تعتبر تقديرات، وهي تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.