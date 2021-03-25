تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

تراجعت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية في نهاية تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري بمقدار قرشين ليسجل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.



وتراجع سعر صرف اليورو ليسجل 18.51 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع، كما هبط سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.49 جنيه للشراء و21.63 جنيه للبيع.



وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي ليسجل 4.18 جنيه للشراء وانخفض سعر البيع قرشًا واحدًا ليسجل 4.20 جنيه، وانخفض الدينار الكويتي ليسجل 51.84 جنيه للشراء و52.31 جنيه للبيع.



وفي تعاملات البنك الأهلي، انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، كما تراجع سعر صرف اليورو ليصل إلى 18.47 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع، كما هبط الجنيه الإسترليني ليسجل 21.42 جنيه للشراء وارتفع سعر البيع قرشاً واحدًا ليسجل 21.65 جنيه.



واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.15 جنيه للشراء وانخفض سعر البيع قرشًا واحدًا ليسجل 4.20 جنيه، وهبط سعر الدينار الكويتي ليسجل 49.09 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.



ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع، كما تراجع سعر اليورو ليسجل 18.49 جنيه للشراء و18.65 جنيه للبيع، وهبط سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 21.42 جنيه للشراء وارتفع سعر البيع قرشًا واحدًا ليسجل 21.65 جنيه.



واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وانخفض الدينار الكويتي ليسجل 49.13 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع.