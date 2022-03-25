قادة الاتحاد الأوروبي يسعون إلى خفض أسعار الطاقة عبر الطلب المشترك

اتفق قادة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، على قيامهم بعمليات الشراء الطوعي المشترك للغاز والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين ، وذلك في محاولة من جانبهم لخفض أسعار تلك المواد للمستهلكين في بلدانهم.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين اليوم الجمعة، في ختام قمة استمرت يومين في بروكسل:"إذا نظرنا إلى سوق الغاز وسوق غاز خطوط الأنابيب ، فإن 75٪ من سوق غاز خطوط الأنابيب العالمية هي السوق الأوروبية. وعليه فإننا نمثل قوة شرائية هائلة".

وأضافت فون دير لاين :" ولهذا أشجع استخدامنا الآن لقوتنا التفاوضية الجماعية - بدلا من المزايدة على بعضنا البعض ومن ثم ارتفاع الأسعار، سنجمع طلباتنا".

يشار إلى أن أسعار الطاقة كانت مرتفعة بالفعل في جميع أنحاء القارة الأوروبية في بداية العام. وتفاقم الوضع بسبب غزو روسيا لأوكرانيا والعقوبات التي فرضت لاحقا عليها جراء ذلك.