ألمانيا تسجل مجددا رقما قياسيا في معدل الإصابة الأسبوعي بكورونا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض صباح اليوم الجمعة رقما قياسيا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا.

وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 4ر1756، مقابل 1752 أمس الخميس. وكان المعدل يبلغ قبل أسبوع 3ر1706، وقبل شهر 5ر1259.

وأضاف أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 296 ألفا و498 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 297 ألفا و845 حالة يوم الجمعة الماضي.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 288 حالة، مقابل 226 حالة قبل أسبوع.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع عام 2020 ، 19 مليونا و893 ألفا و28 حالة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها.

وأضاف المعهد اليوم أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 15 مليونا و518 ألفا و700 شخص، بينما بلغ عدد الأشخاص، الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته منذ بدء الجائحة، 128 ألفا و110 أشخاص.