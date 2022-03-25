تراجعت أسعار الذهب بنحو 15 جنيها في أسواق الصاغة المحلية، خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 985 جنيها، مقارنة بـ1000 جنيها، أمس، وفقا لنادي نجيب سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة السابق.

وبحسب نجيب، انخفض جرام عيار 24 ليسجل نحو 1160 جنيها، مقارنة بـ 1175 جنيها، كما هبط جرام عيار 18 ليسجل 845 جنيها، مقارنة بـ 860 جنيها، وتراجع سعر الجنيه الذهب 120 جنيها ليسجل 7920 جنيها.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وتزيد جاذبية المعدن الأصفر كملاذ استثماري آمن في ظل تزايد الاضطرابات الجيوسياسية .

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب هامشيًا خلال تعاملات الجمعة لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية مع إخفاق الجانبين الروسي والأوكراني في إحراز أي تقدم في المحادثات ومع تطبيق عقوبات جديدة على موسكو.

وفرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عدة جولات من العقوبات على موسكو بما في ذلك استهداف أكبر مقرضين في البلاد والرئيس "فلاديمير بوتين" منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.43% عند 1959 دولارًا للأوقية، فيما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.24% مسجلاً 1952 دولار للأوقية.