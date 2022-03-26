سيسيه : علينا أن نثق في فرصنا في التأهل

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دافع أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي عن فريقه رغم الخسارة من مصر بهدف دون مقابل في مباراة الذهاب للدوري النهائي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022.

وقال سيسيه في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة :" قدمنا مباراة جيدة والعيب الوحيد عدم ترجمة الفرص التي أتيحت لنا لأهداف".

وأضاف :" علينا الاستعداد للمباراة المقبلة بشكل مكثف .. سنعالج مشكلة عدم استغلال الفرص من اجل التسجيل".

وأضاف :" علينا أن نثق في انفسنا ونثق في قدرتنا على تحقيق الفوز في مباراة الإياب والتأهل للمونديال".

وحول إصابة مدافع الفريق عبدة ديالو شدد سيسيه :" لا أعرف طبيعة الإصابة ولكن الجميع جاهز للمباراة المقبلة يوم الثلاثاء".